إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة في حادث سير، وقع، مساء الاثنين، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، نطاق المحافظة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص من ركاب السيارة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ4 سيارات لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كل من جوزيف وصفي 32 عامًا، مهندس كيميائي، مصابًا بإشتباه كسر بالضلوع، وعبد الرحمن مصطفي عبد التواب 21 عامًا، سائق، مصابًا بإشتباه كسر بالقدم اليسري، وعبد الرحمن محمد مختار، 19 عامًا، طالب بكلية الاداب، مقيم بني مزار المنيا، مصابًا بإشتباه كسر بالضلوع، طه سعيد عبد القادر، 17 عامًا، طالب، مقيم زاوية الجدامى ببني سويف، مصابًا بكدمات وسحجات.

تم استقبال المصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصى ، لتقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، وجاري تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة ، فيما تم رفع آثار الحادث من نهر الطريق وعادت حركة السير لطبيعتها.