أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 1650 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا ملحوظا ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1650 جنيها للجرام، ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار وتشهد الأسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

عيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.

لجنة لدعم ورش صناعة الذهب

وتختص لجنة دعم ورش صناعة الذهب بتحديد شروط الاختيار والتقييم للمصانع المتقدمه للحصول علي التمويل المقرر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم مصانع وورش المجوهرات واختيار أنسب 25 مشروع من المتقدمين للاستفادة من التمويل، وإعداد قائمة باسماء تجار الذهب المرشحين لتوريد الخام تمهيدا لاصدار الجهارز لشيكات التمويل لصالحهم وذلك من الأسماء المدرجة لدي مصلحة الدمغة والموازين.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة الاشراف العام علي أعمال اللجنة الفنية وحتي نهاية المشروع بنجاح واعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات و الايجابيات للعرض علي وزير التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ مراحل أخري ؤ علي أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل خمسة عسر يوما أو كلما اقتضت الضرورة بمقر مصلحة دمغ المصوغات و الموازين بمدينة العبور .

كما تتضمن اختصاصات اللجنة الاشراف العام علي أعمال اللجنة الفنية وحتي نهاية المشروع بنجاح واعداد تقرير نهائي بنتائج الأعمال متضمنا السلبيات و الايجابيات للعرض علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ مراحل أخري، علي أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل خمسة عسر يوما أو كلما اقتضت الضرورة بمقر مصلحة دمغ المصوغات و الموازين بمدينة العبور .