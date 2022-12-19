نيويورك تايمز: ترامب فى مواجهة الكونجرس هذا الأسبوع بشأن ثروته وأحداث 6 يناير

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يواجه أسبوع من الصداع بسبب التقرير المرتقب من لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس وتعامل لجنة مجلس النواب بمع إقراراته الضريبية لست سنوات بعد فشل محاولاته لحجبها.

وذكرت الصحيفة أنه بعد أكثر من خمس سنوات من العناوين الدرامية حول الفضائح والجدل وربا الجرائم المحيطة بترامب، فإن هذا الأسبوع سيكون له تداعيات كبيرة.

وتعقد لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس اليوم الاثنين أخر جلساتها المعلنة قبل أن يتم حلها عندما يتولى الجمهوريين السيطرة على المجلس فى العام الجديد. ومن المتوقع أن يناقش أعضاء اللجنة الإحالات الجنائية لوزارة العدل على صلة بأحداث الشغب وجهود ترامب للتمسك بالسلطة والتي اسفرت عن اقتحام الكونجرس. وسيكون الموضوع الأهم هو ما إذا كانت اللجنة ستوصى بأن يواجه ترامب اتهامات جنائية.

ويوم الثلاثاء، ستناقش لجنة الطرق والوسائل فى مجلس النواب فى اجتماعها المغلق ماذا ستفعل بإقرارات ترامب الضريبية الخاصة بست سنوات والتي حصلت عليها مؤخرا بعد ما يقرب من أربع سنوات من جهود ترامب القانونية لحجبها.

ومن المرجح أن تكشف اللجنة الستار عن تلك الوثائق، وهو ما سيحدث على الأرجح فى الأيام الأخيرة لسيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.

ويوم الأربعاء، من المتوقع أن تصدر لجنة 6 يناير تقريرها عن الهجوم، مع بعض المقتطفات من المقابلات مع الشهود.

وهذه الأحداث معا ستسلط الضوء على رفض ترامب التنازل عن السلطة وعلى القضية التي حرص على حمايتها بدقة طوال عقود والمتعلقة بالحجم الفعلى لثروته الشخصية ومصدر دخله.