مفتى ماليزيا: اللغة العربية تحمي الشباب من الفكر الهدام وخلخلة المجتمعات

كتب لؤى على

قال الدكتور لقمان عبد الله مفتى الولايات الاتحادية بماليزيا، أن اللغة العربية هى لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، مؤكداً أنها تصون الشباب من الفكر الهدام الذى يخلل المجتمعات والدول، وهى تحمى المجتمعات من الأفكار الفاسدة والعقائد المتطرفة والباطلة.

جاء ذلك خلال مقطع مرئى تم بثه عبر الصفحة الرسمية لمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ضمن فعاليات حملة ( لغتنا العربية..حصن وحياة) والتى أطلقها المركز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.

وطالب لقمان المجتمعات والدول العربية والمنظمات والهيئات المختلفة، العمل على ترسيخ و توسيع استخدام وتعليم اللغة العربية، فهى لغة مباركة كريمة أنزل الله بها رسالته للعالمين، وفى ختام كلمته قدم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف، وقيادات المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والقائمين على مركز الشيخ زايد، على جهودهم الدؤوبه فى نشر اللغه العربيه والاعتزاز بها فى جميع ربوع العالم.