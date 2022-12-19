اليوم السابع
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مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يحصل على درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:40 م
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يحصل على درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال حسن الشوربجى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب أحمد حسن

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حصل المحاسب حسن الشوربجى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، وجاءت تحت عنوان " أثر استخدام الأساليب الالكترونية للتسويق في التأثير على السلوك الشرائي للعملاء – دراسة تطبيقية على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تمت المناقشة  بمقر الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، فيما تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الأستاذ الدكتور سعيد شعبان حامد أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر والأستاذ الدكتور عبد المنعم رشاد أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس (مشرفاً) ، وعضوية الدكتور مهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وحضر المناقشة عددا من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على رأسهم  المهندس حاتم محمود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون التجارية والعقارية .


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

رساله دكتوره



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