اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:20 م
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محافظ سوهاج يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:53 م
محافظ سوهاج يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

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استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في زيارته للمحافظة لتفقد بعض المناطق الصناعية، وعقد لقاء مع المستثمرين بالمحافظة؛ لبحث مطالبهم، والعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات لزيادة عجلة الإنتاج .
 
حضر اللقاء أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء حازم عنان مساعد رئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية للفروع، والنائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وعدد من مستشاري رئيس الهيئة.
 

سوهاج

محافظ سوهاج

المناطق الصناعية

الغرفة التجارية



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