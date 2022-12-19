محافظ القاهرة: حملة لرفع تراكمات مخلفات البناء بالطريق الدائرى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن هيئة نظافة وتجميل القاهرة تقوم بحملة لرفع تراكمات مخلفات البناء بالطريق الدائرى بمنطقة المعادى وكارفور ضمن الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء العاصمة وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها تماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إلى أن حملة إزالة مخلفات البناء يشارك فيها 15 قلاب و2 لودر، وحفار وبلدوزر لإزالة المخلفات وتجريد الأتربة لجميع مداخل ومخارج المنطقة .

وفى السياق تواصل محافظة القاهرة أعمال إزالة تراكمات مخلفات بناء بمنطقة الأربعين بالبساتين بلغت حوالي مليون متر مكعب، وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالة تأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين بأحياء القاهرة، والاهتمام بالبيئة، حيث أسهمت إزالة التراكمات فى إعادة فتح الشارع للمشاة والسيارات.