محافظة الإسكندرية تنظم دورة إعداد الكوادر القيادية لرفع كفاءة 40 من العاملين

الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية ، دورة "إعداد الكوادر القيادية" بمركز الإسكندرية للتدريب ATC ، والتي تستهدف تدريب 40 من العاملين بالمحافظة والأحياء والمديريات والهيئات التابعة للمحافظة، وتستمر في الفترة من 18 ديسمبر الجاري حتى 5 يناير 2023، بمعدل 60 ساعة تدريبية.

وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة جميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

على صعيد آخر، قامت المهندسة جيهان مسعود، بتكريم وتوزيع شهادات الدورة التدريبية التي أقيمت بالمركز تحت عنوان"الحجز الإدارى بين الواقع العملي والعلمي" واستهدفت 23 من موظفي الإيرادات بالأحياء، واستمرت لمدة 6 أيام.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير مركز الإسكندرية للتدريب.