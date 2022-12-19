كوريا الشمالية: أجرينا تجربة لتطوير قمر صناعي للتجسس

كتب أحمد عرفة

أكدت كوريا الشمالية ، أنها أجرت تجربة لتطوير قمر صناعي للتجسس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان والمنطقة الاقتصادية باليابان، وذلك في أول اختبار للأسلحة تجريه بيونج يانج خلال شهر.

من جانبه، رصد جيش كوريا الجنوبية إطلاق الصاروخين الباليستيين الكوريين الشماليين من منطقة "تونجتشانجري" الشمالية الغربية في حين قدمت الحكومة اليابانية ، احتجاجا رسميا إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاقها للصاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان في وقت سابق من اليوم، ما يثير حالة من التوترات في المنطقة.