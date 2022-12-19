غلق وتشميع منشأتين مخالفتين وإيقاف بناء بدون ترخيص فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات، وغلق المحال في الموعد المحدد، وذلك وفق تعليمات اللواء أشرف بدران علي مواصلة الحملات، والتي تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات والتصدي للبناء المخالف بناطق الحي .

وأعلن حي العامرية اول برئاسة اللواء أشرف بدران، رئيس الحي، أنه تم توجيه حملة بقيادة الدكتور محمد نبيل نائب رئيس الحي ، ترافقه إدارة الازالة الفورية والاشغالات والمتابعة، وتمكنت الحملة بغلق وتشميع عدد 2 محل غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء .

كما أسفرت الحملة، عن إيقاف بناء مخالف في قرية طيبة 1 بالنهضة، عبارة عن سملات وأعمدة وحوائط وشدة خشبية وكذلك ايقاف مخالف عبارة عن سملات وأعمدة وتم إيقاف الأعمال، والتحفظ على بطاقة الرقم القومي للمخالف، كما تم التحفظ على عدد 1 توكتوك وعدد1 تروسيكل للسير عكس الاتجاه ، وتم التحفظ على عدد 57 حالة اشغال متنوعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .



حملات حي العامرية