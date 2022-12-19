غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه.. عقوبة المتهم بتداول فيديو مضايقة سائح بالهرم

كتب أحمد إسماعيل

عقب ضبط المتهم فى واقعة تداول فيديو لشخص يضايق سائح بمنطقة الهرم، يستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية العقوبة المقررة للبائع المتهم وفقا للقانون المصرى.

وضع المٌشرع المصرى، سياجا قانونيا لحماية السائح داخل أراضى جمهورية مصر العربية، من أى مضايقات قد يتعرض لها، وذلك بعقوبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ووفقا للمادة 53 من القانون رقم 91 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983، فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.

وكانت قد كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد البائعين بالمنطقة الأثرية بالهرم بالإلحاح على أحد السائحين لشراء بعض المشغولات التذكارية السياحية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع عاديات سياحية بالمنطقة الأثرية بالهرم "يحمل ترخيص" ) وتم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وعدم تعمده مُضايقة السائح المذكور ، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإلغاء الترخيص الصادر للمذكور.