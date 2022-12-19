سقوط كتلة خرسانية من سيارة نقل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، سقوط كتلة خرسانية، من سيارة نقل أعلي محور 30 يونيو دائرة مركز أبو صويربالإسماعيلية.

وكان المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري ابراهيم، معاون المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة تلقي بلاغ عن سقوط كتلة خرسانية كبيرة من سيارة نقل طريق مصر اسماعيلية الصحراوي طلعة محور 30 يونيو التابعة لمجلس مدينة أبو صوير.

تم إخطار عمليات مجلس ومدينة ابو صوير لدفع معدات الطوارئ لاخلاء الطريق من الحجر الكبير.

كما تم إخطار قسم شرطة ابو صوير لإرسال دورية تابعة لتأمين المكان، حيث حضر إلى مكان البلاغ اللواء محمد عبد الرحمن مساعد مدير امن الإسماعيلية وأشرف على تأمين الطريق لحين وصول معدات وحدات تنمية محلية أبوصوير مع مدير الأزمات وتم ازاحة الحجر من قلب الطريق.



سقوط كتلة خرسانية من سيارة نقل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى



سقوط كتلة خرسانية من سيارة نقل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى



سقوط كتلة خرسانية من سيارة نقل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى



سقوط كتلة خرسانية من سيارة نقل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى



سقوط كتلة خرسانية من سيارة نقل بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى