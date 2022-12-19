تعرف على مواعيد امتحانات نصف العام بمراحل التعليم المختلفة بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر؛ عن مواعيد امتحان الفصل الدراسى الأول، لجميع مراحل التعليم الابتدائية والاعدادية الثانوية بأنواعها المختلفة رسمي وعام ودمج ومكفوفين، وجاءت المواعيد كتالي

- تنطلق امتحانات الفصل الخامس والسادس الابتدائي بالمدارسة العامة والرسمي لغات والدمج والمكفوفين يوم 2 من يناير المقبل وتنتهي يوم 9 يناير.

- تنطلق امتحانات الصف الأول والثاني اعداد بالمدارس العامة والرسمية لغات والدمج يوم 10 يناير وتنتهي يوم 15 يناير .

- تنطلق امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الاساسي " الشهادة الإعدادية " لمدارس التعليم العام والرسمي لغات والخاصة والدمج يوم 17 يناير وتنتهي يوم 24 يناير .

- تبدأ امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي لمدارس عربى لغات يوم 14 يناير وتنتهي يوم 24 يناير

- وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثاني الثانوي يوم 15 يناير وتنتهي يوم 25 يناير الجاري بمدارس لغات والخاص.