تعرف على مواعيد امتحانات نصف العام بمراحل التعليم المختلفة بالبحر الأحمر.. صور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر؛ عن مواعيد امتحان الفصل الدراسى الأول، لجميع مراحل التعليم الابتدائية والاعدادية الثانوية بأنواعها المختلفة رسمي وعام ودمج ومكفوفين، وجاءت المواعيد كتالي
- تنطلق امتحانات الفصل الخامس والسادس الابتدائي بالمدارسة العامة والرسمي لغات والدمج والمكفوفين يوم 2 من يناير المقبل وتنتهي يوم 9 يناير.
- تنطلق امتحانات الصف الأول والثاني اعداد بالمدارس العامة والرسمية لغات والدمج يوم 10 يناير وتنتهي يوم 15 يناير .
- تنطلق امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الاساسي " الشهادة الإعدادية " لمدارس التعليم العام والرسمي لغات والخاصة والدمج يوم 17 يناير وتنتهي يوم 24 يناير .
- تبدأ امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي لمدارس عربى لغات يوم 14 يناير وتنتهي يوم 24 يناير
- وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثاني الثانوي يوم 15 يناير وتنتهي يوم 25 يناير الجاري بمدارس لغات والخاص.
امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية نظام الدمج
جدول امتحانات الصف الأول والثاني الاعدادى
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي _1
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي
مواعيد امتحانات الثاني الثانوي
الأول الثانوي
الشهادة الإعدادية ورسمى ولغات ي وخاص
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