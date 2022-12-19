الطائفة الإنجيلية: اختزال المواطنة فى المفهوم السياسى فقط أخطر قضية

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إن الطائفة تعتز بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وتنظم ندوات فى محافظات الصعيد بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وتابع خلال كلمته بمؤتمر تنوع الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية أن هناك ارتباط وثيق بين التسامح والتنوع فأحد المفاهيم هو أن القوى يغفر للضعيف فهذه ويعتبر أحد الصور النمطية له وليست الوحيدة وهناك إحدى الصور التى تؤكد على وجود مكان للمختلف الأخر.

وقال فكرة المواطنة واختزالها للمفهوم السياسى فقط تعتبر أخطر قضية، فمن الممكن أن يتحدث مجتمع عن مساواة بين الرجل والمرأة ولا يوجد مساحة لمشاركة المرأة فحصر المواطنة فى المفهوم السياسى فقط خطأ ولابد أن يكون مفهوم سياسى واجتماعى ودينى وثقافى.

وأضاف أن المواطنة لابد أن ترتبط بالممارسات على أرض الواقع والدولة المصرية جادة فى هذا الأمر، فهو يدفع من جعل المواطنة فكرة مقبولة على الأرض.