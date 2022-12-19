الضرائب: حريصون على تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى تدريجيًا على المجتمع الضريبى

كتب أحمد يعقوب

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الايصال الإلكتروني هى أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا على المتابعة الدقيقة والمستمرة لوزير المالية لهذه المشروعات وكافة نتائجها أولا بأول.

وأشار رضا عبد القادر إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني تدريجيًا على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني منذ الأول من أكتوبر الماضي ، وبدء تطبيق المرحلة الثالثة منها اعتبارًا من 15 يناير 2023.

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم الفني للممولين وخاصة من خلال عقد ورش عمل أون لاين للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني وذلك للتعريف بالمنظومة وشرح كيفية التسجيل والتكامل معها، وللإجابة على استفساراتهم في هذا الشأن ، وذلك قبل تاريخ إلزامهم بالمنظومة بوقت كاف، مضيفًا أنه يتم إرسال مواعيد وروابط ورش العمل للممولين عبر البريد الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.

وقال مختار توفيق إن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services