"الجَبَنة".. كيف يُصنع أهم مشروب لقبائل حلايب وشلاتين؟ "صور"

البحر الأحمر - عماد عرفة

يتوارث أبناء القبائل التي تقطن حلايب وشلاتين عادات وتقاليد عدة من آبائهم وأجدادهم، من بين تلك العادات والتقاليد المشروب الرسمي لقبائل حلايب وشلاتين، وهم العبابدة والبشارية والرشايدة وهو مشروب "الجَبَنة".. تعرف على كيفية صنع أهم مشروب في حلايب وشلاتين في النقاط الآتية:

- هناك الأواني المخصصة تستخدم لتجهيز الجبنة وغالبا ما تكون من الفخار، ويتم تجهيزها من خلال عملية التحميص اليدوى للبن أولا

- بعد تحميص البن يتم طحنه داخل إناء مصنوع من الفخار، حتى يتحول لون البن الأحمر إلى بنى غامق

- تستغرق عملية التحميص 3 دقائق، وأثنائها يضاف إلى البن قليل من حبات القرنفل أو الحبهان أو الزنجبيل حسب النكهة التى يطلبها الشارب .

- بعد تجهيز تلك الخلطة يضاف إليها القليل من السكر ثم يقدم المشروب داخل فناجين صغيرة مصنوعة من الخزف الصينى الملون.

يقدم مشروب الجبنة للضيوف اكثر من فنجان في المرة وحسب طلب الضيف اذا طلب في اكثر، كما ان يعتبر تلك المشروب هو المشروب الرسمي في شهر رمضان وفي الترحال والسعي وراء الرعي وخاصة في فصل الشتاء التي تكثر فيه المراعي .

كما أن مكونات مشروب الجبنة تكون شيئا أساسيا مع الراعي في رحلة رعيه، وكذلك في الترحال والرحلات في الأودية الجبلية والكثير من أبناء القبائل يصطحبونها معهم في رحلاتهم خارج نطاق منطقة سكنهم وفي المدن الأخرى وخاصة الطلاب في المحافظات المختلفة.



التحهيز فى الجبنة



أواني الجبنة



أواني مشروب الجبنة



دق البن بعد تحميصه لتجهيز الجبنة