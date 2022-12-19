الأربعاء.. أولى جلسات محاكمة "مستريحة دمياط" بتهمة النصب على المواطنين

دمياط - هيثم مراد

تعقد محكمة دمياط الابتدائية أولي جلسات محاكمة مستريحة دمياط وشريكتها، يوم الأربعاء المقبل، في القضايا رقم 11427 ، 11300 ، 11309، وذلك عقب انتهاء تحقيقات النيابة حول القضية.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة القضية إلي محكمة جنح دمياط، بعد أن وجهت تهمة النصب لكلا من "ف.م" والمقيم بمنطقة الأعصر، وشريكتها "و ع" لقيامهما بالاستيلاء على أموال تقدر بما يقرب من 50 مليون جنيه، من قبل مجموعة من السيدات بغرض إعادة تشغيلها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الأمن بلاغا أفاد قيام سيدتان بالاستيلاء على أموال من عدد من السيدات بغرض تشغيلها غير أنهما تهربوا منهم منكرين حصولهم على أية أموال.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة ثان دمياط، والتي تمكنت من إلقاء القبض على شريكة المتهمة قبل إلقاء قوات الأمن على المتهمة الرئيسية بالقضية عقب الإبلاغ بـ 48 ساعة أثناء محاولتها الهرب بأحد المحافظات المجاورة.

وتنظر محكمة الجنح، أولي جلسات محاكمة مستريحة دمياط الأربعاء المقبل في 3 قضايا بواقع 19 محضرا من قبل بعض الضحايا على أن يتم استكمال محاكمتها في باقي المحاضر تباعا.