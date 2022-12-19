وقال دانيلوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين -: "إذا أحصينا الهجمات الهائلة التي شنتها روسيا بالفعل، فقد يكون لديها ما يكفي لاثنين أو ثلاثة كحد أقصى، وربما أربعة أخرى".. مضيفا أن روسيا بعد ذلك ستُترك تمامًا بدون صواريخ، وهو أمر غير مقبول؛ لأنهم قد يواجهون العديد من التحديات الأخرى وعليهم ترك بعض الاحتياطيات على الأقل، موضحا أن (موسكو) تجاوزت الحد الأقصى الذي كان من المفترض أن يتركوه من الصواريخ وفقًا للمعايير.

وفي الوقت نفسه، أشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إلى أن روسيا لا تزال تمتلك صواريخ من طراز /إس -300/، والتي تستخدمها حاليًا لمهاجمة المدن الأوكرانية، قائلا إنها لا تزال تمتلك الكثير من هذه الصواريخ.