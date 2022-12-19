وذكرت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه في تمام الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن تعرض بلدة "نوفوفاسيليفكا" بمنطقة سومي لقصف روسي بقذيفة هاون عيار 120 ملم.. ومع ذلك، لم تقع إصابات بين العسكريين ولم تتضرر أي معدات ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين السكان المحليين أو أضرار بالبنية التحتية المدنية".

وأوضحت القيادة أن الجيش الروسي نفذ في آخر 24 ساعة 26 غارة على العديد من البلدات المحلية التابعة لمنطقة سومي.

من ناحية أخرى، أصيب أحد أفراد طاقم مروحية كانت تحمل مواد غذائية وقطع غيار، بعدما اصطدمت بمنشأة على الأرض أثناء تنفيذ هبوط في مقاطعة ماغادان في أقصى شرق روسيا.

وقال مكتب المدعي في قطاع النقل في الشرق الأقصى، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن مروحية من طراز Mi-8T كانت تقوم بهبوط في بلدة تاختويامسك شرق ماغادان، عندما اصطدمت بمنزل حاوية للعمال، ما أدى إلى انقلاب المروحية واشتعال نيران دمرتها بالكامل، بعد أن تمكن أفراد الطاقم من مغادرتها.

وأوضحت لجنة التحقيق أن المروحية كان على متنها ثلاثة من أفراد الطاقم، وأصيب أحدهم جراء الحادث، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته.