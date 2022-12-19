أزمة التمريض تتفاقم.. خدمة الإسعاف فى بريطانيا تعلن إضرابها الأربعاء

كتبت رباب فتحى

حذرت سافرون كورديري، الرئيس التنفيذي المؤقت لمقدمي خدمات الإسعاف فى بريطانيا، من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "تواجه أسبوعًا مليئًا بالتحديات والتعطل بشكل لا يصدق'' بسبب الإضرابات.

وقال فى تصريحات لبي بي سي إن المفاوضات بين قادة خدمة الإسعاف والنقابات لا تزال مستمرة حول الخدمات التي سيتم الحفاظ عليها بالضبط خلال إضراب الأربعاء في إنجلترا وويلز، موضحا أن المحادثات تجري على المستوى الوطني والمستوى المحلي.

وعندما سُئلت عما إذا كان يتعين على الناس أن يشقوا طريقهم بأنفسهم إلى المستشفى ، أجابت: إذا كان لدى شخص ما حالة طارئة تتعلق بالحياة ، فيجب عليه الاتصال بالرقم 999. وإذا لم يكن هذا النوع من الطوارئ ، فسيُطلب منه طلب مشورة مختلفة."

وأضافت قائلة: "يجب أن يستخدموا الطرق المعتادة المتاحة لهم وأن يأخذوا هذه النصيحة بأن يستشيروا الطبيب أو الصيدلى، وقد تكون هناك نصائح بديلة متاحة لهم والتي لن تكون كذلك في العادة. لذلك ربما يُنصحون بنقل أنفسهم إلى المستشفى ، لكن عليهم الانتظار لطلب المشورة الطبية."

وقالت كورديري أيضًا إنه سيكون "أسبوعًا صعبًا ومضطربًا بشكل لا يصدق"، لأنه كان هناك إضراب آخر من قبل الممرضين أيضًا.

وأوضحت "سيكون هذا الأسبوع صعبًا ومضطربًا بشكل لا يصدق، ليس فقط لأن لدينا خدمة الإسعاف تنطلق في إضراب في كل منطقة تقريبًا، ولكن أيضًا لأننا تلقينا هذه الضربات المتتالية.. لذلك لدينا إضراب للممرضين يوم الثلاثاء، ثم خدمات الإسعاف يوم الأربعاء، وأعتقد أن أحدهما سيؤثر على الآخر."