نتائج مسابقة الطلاب المثاليين على مستوى كليات جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

اختتمت مسابقة الطالب والطالبة المثاليين التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الاجتماعى على مستوى طلاب كليات الجامعه للعام الجامعى2023/2022 بمعامل وقاعات كلية الحاسبات والمعلومات، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب .

وأوضح الدكتور محمد شاهين، أن المسابقة أقيمت إلكترونيا على أحدث الوسائل لتدريب الطلاب على أحدث وسائل البحث واكتشاف القيادات الشبابيه والموهوبين التى تعد طليعة مجتمعيه وتمهيدا لمشاركة الجامعه فى مسابقة إبداع 11 التى تنظمها وزارة الشباب والرياضه والمسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية.

وأعلن محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعى والرحلات أن نتائج المسابقة جاءت كما يلى للطلاب .

حصل على المركز الأول الطالب اسلام السيد محمود بالفرقة الثالثة كلية الطلب .

حصل على المركز الثاني الطالب محمد خالد محمد موسى بالفرقة الخامسة كلية الطب .

حصل على المركز الثالث فتحي محمد فتحي سلطان بالفرقة الرابعة كلية التمريض .

وجاءت نتائج الطالبات على النحو التالي :

حصلت على المركز الأول الطالبة أميرة بشير أحمد العزاوي بالفرقة الخامسة كلية الطب .

حصلت على المركز الثاني نادين طه عبد الفتاح جوهر بالفرقة الخامسة كلية الطب .

حصلت على المركز الثالث الطالبة سلمي محمد المعاذ بالفرقة الثانية كلية العلوم .

الجدير بالذكر أن لجنة التحكيم على المسابقة تكونت من، الدكتور حاتم محمد سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور اسلام فيض الله رئيس قسم الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة، والدكتورة أسماء صبحى شرف مدرس اللغة الانجليزية بكلية التربية.