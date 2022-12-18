مشروعات للحفاظ على الشكل الجمالي لمصيف رأس البر.. تعرف عليها

دمياط معتز الشربيني

شهدت مدينة رأس البر، العديد من مشروعات التطوير والتغيير بهدف الحفاظ على الطابع الجمالي المميز للمدينة، والتي يتم تنفيذها قبل حلول موسم 2023.

زراعة 300 شجرة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر خطة التوسع فى المساحات الخضراء وذلك لأهميتها البالغة فى الحفاظ على البيئة والارتقاء بالشكل الحضارى للمناطق ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم زراعة 3000 شجرة من أشجار البازروميا بمنطقة 109 بشارع بورسعيد ضمن خطة التوسع فى المساحات الخضراء بالمدينة ، كما شهدت المنطقة أيضًا أعمال تمهيد للشوارع الترابية ورفع المخلفات وترميم البلدورات، قام قسم الحدائق بأعمال تهذيب المزروعات وقص الحشائش والنجيل وتقليم الأشجار بشارع بورسعيد

مركز تجاري و موقف سيارات الأجرة

تم الانتهاء من مشروع إنشاء مرحز تجارى وموقغ عمومي للسيارات بمدخل راس البر المشروع جاء على مساحة 5300م2 ، وتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير بتكلفة قدرها 21 مليون جنيه، تضمن مقر ادارى لهيئة تنشيط السياحة وشرطة السياحة و وحدات تجارية وبازرات ومطاعم وساحة لانتظار السيارات و أيضًا دورات مياه للرجال والسيدات وأخرى مجهزة لذوى الهمم، علاوة على تجهيز موقف لسيارات الأجرة بالساحة الخلفية للمبنى مزود بمظلات وأنظمة الكترونية، بعد ان تم نقل المواقف وانتظار رحلات اليوم الواحد من داخل المدينة الى تلك المنطقة لتخفيف التكدس والإرتقاء بالشكل الحضارى لتلك المدينة السياحية .

رفع كفاءة أعمدة الإنارة

قام قسم الإنارة بالوحدة بأعمال رفع كفاءة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة العامة وتأمينها وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها واستبدال المتهالك منها بشوارع المدينة ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لعمل الصيانات الدورية اللازمة لكافة الخدمات والمرافق بالمدينة، كما قامت الوحدة بحملة مكبرة جديدة بالمنطقة لرفع المخلفات والقمامة وتسوية الرمال ، يأتي ذلك ضمن الحملات اليومية التي تشنها الوحدة بالمنطقة لرفع مستوى النظافة بجميع مناطق المدينة .

تطوير محاور رأس البر

تتابع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اعمال تطوير محاور مدخل مدينة رأس البر وذلك لإعادة تخطيط المنطقة وتطويرها وأيضاً تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة الوصول إلى منطقة الجربى والمناطق السكنية وصولا إلى داخل المدينة،حيث أكدت المحافظ على البدء في تنفيذ المشروع للانتهاء منه قبل دخول موسم شم النسيم .

تطوير منطقة اللسان

كما تشهد منطقة اللسان اعمال تطوير ورفع كفاءة من أعمدة الإنارة العامة وتركيب البلاطات، ودهان جسم الممشي، وتطوير الفنار للحفاظ علي مظهر المكان وخصوصيته.



اعمال انارة



الفنار



تجميل الحدائق



تهذيب اشجار