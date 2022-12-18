محافظ الدقهلية يوجه بتذليل عقبات تطوير مستشفى بلقاس والتنسيق مع هندسة المنصورة

الدقهليه فريق محافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاحد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بعدد من المنشآت الطبية بمستشفى بلقاس المركزي ومستشفي المنزلة المركزى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية ، والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظه، والدكتور هاني جمعه مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة.

ووجه "مختار" بتذليل كافة العقبات التي تواجه اعمال التنفيذ داخل هذه المنشآت والتنسيق الكامل مع كلية الهندسة جامعة المنصورة المشرفة على أعمال التطوير من أجل الانتهاء من جميع الملاحظات الفنية.

كما وجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقاً للبرنامج الزمني المحدد لدخول هذه المنشآت حيز التشغيل لخدمة المرضي والمترددين عليها ، والمتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ ، وعرض الموقف التنفيذي عليه أول بأول.

يذكر أن أعمال التطوير الجارية بمستشفي بلقاس المركزي تشمل مبني الطورائ بتكلفة إجمالية بلغت 11.5 مليون جنيه يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل لمدة عام ، تم تنفيذ 50% من المرحلة الأولي منها ، وأيضاً أعمال التطوير الجارية بمستشفي المنزلة تشمل مبني الجراحات بتكلفة 5 مليون جنية ، بلغت نسبة التنفيذ بها 70 % .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدعم القطاع الصحي وتطوير كافة المستشفيات وتزويدها بالمعدات والأجهزة الطبية الحديثة لخدمة المرضي والمواطنين المترددين علي هذه المستشفيات ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.