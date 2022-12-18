للنساء.. إليك 6 أطعمة غنية بالكولاجين لبشرة متوهجة هذا الشتاء

كتبت ميرفت رشاد

البروتين الأكثر انتشارًا في الجسم هو الكولاجين، يتم إنشاء النسيج الضام باستخدام بنيته التي تشبه الألياف، هو جزء مهم من العظام والجلد والعضلات والأوتار والغضاريف، يساعد في بناء أنسجة مرنة وقوية يمكنها تحمل التمدد، في النظام الغذائي ، يوجد الكولاجين بشكل طبيعي فقط في لحوم الحيوانات المحتوية على الأنسجة الضامة ، مثل اللحوم والأسماك ومع ذلك ، تحتوي مجموعة من الأطعمة ، الحيوانية والنباتية، على مكونات لأنظمتنا لإنتاج الكولاجين، وإليك أفضل الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في زيادة تناولك للكولاجين للحصول على بشرة متوهجة فى الشتاء، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

إليك أفضل الأطعمة التي يجب تناولها لزيادة الكولاجين: 1. السمك تحتوي الأسماك والمحار على عظام وأربطة أساسها الكولاجين ، تمامًا مثل الحيوانات الأخرى وفقًا للبعض ، يعد الكولاجين البحري من أسهل أنواع الكولاجين في الامتصاص، على الرغم من أن تناول سمك السلمون على العشاء أو شطيرة التونة على الغداء يمكن أن يزيد من تناول الكولاجين ، يجب أن تدرك أن "لحم" السمك يحتوي على كمية أقل من الكولاجين مقارنة بالمكونات الأخرى الأقل شهية، غالبًا ما لا يأكل الإنسان جمجمة الأسماك وقشورها ومقل عيونها، وهي المكونات الأعلى في الكولاجين.

2. الخضراوات الصليبية تُعرف الخضروات الصليبية بشكل أكثر شيوعًا بالخضروات ذات الأوراق الخضراء، بسبب محتواها العالي من العناصر الغذائية ، يشار إلى الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والخس على أنها سوبرفوودس، هذه العناصر الغذائية ضرورية لنمو أجسامنا وتغذيتها بشكل عام علاوة على ذلك ، فهو يحتوي على الكلوروفيل ، والذي يعتبر وفقًا لدراسات معينة ضروريًا لإنتاج الكولاجين.

3. الفاصوليا الفاصوليا غنية بالبروتينات التي تساعد في تكوين الكولاجين ومليئة بالأحماض الأمينية المفيدة، بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجود حبوب النحاس يعزز تكوين الكولاجين ويساعد في تجديد الخلايا، كما أنها متعددة الاستخدامات ويمكن طهيها بطرق مختلفة.

4. الفلفل الحلو الفلفل الحلو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية والمعادن الأساسية الأخرى ، وكلها تساهم في تحسين صحة الجلد بالإضافة إلى ذلك ، فهو يحتوي على الكابسيسين ، وهو مركب مضاد للالتهابات قد يساعد في تأخير ظهور التجاعيد.

5. الثوم قد ينتج جسمك المزيد من الكولاجين إذا كنت تستهلك الثوم، الكبريت ، معدن نادر يساعد في تكوين الكولاجين ويمنع تدهوره ، متوفر بكثرة في الثوم، لكن من المهم أن تتذكر أن مقدار ما تأكله مهم. للاستفادة من الكولاجين ، ربما تحتاج إلى استهلاك الكثير منه، ولكن مع كل مزاياها ، يجب أن تفكر في تضمين الثوم في نظامك الغذائي اليومي.

6. التوت على الرغم من أن ثمار الحمضيات عادة ما تحظى بأكبر قدر من الاهتمام لمحتواها العالي من فيتامين سي ، إلا أن التوت مصدر رائع أيضًا، كما أن التوت غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الأذى.