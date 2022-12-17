دراسة تكشف نقص فيتامين "د" يزيد من خطر ضمور العضلات لدى كبار السن بنسبة تصل لـ78%

كتبت فاطمة ياسر

يلعب فيتامين "د " دورًا مهمًا في تنظيم امتصاص الجسم للكالسيوم والفوسفور، كما أنه يساعد في الحفاظ على عمل الدماغ والجهاز المناعي، وأظهر باحثون في الجامعة الفيدرالية في ساو كارلوس (UFSCar) في البرازيل وكلية لندن الجامعية (UCL) في المملكة المتحدة أن مكملات فيتامين (د) تقلل من خطر الإصابة بضمور العضلات لدى كبار السن بنسبة 78٪.

وفقًا لدراسة نشرت فى مجلة Calcified Tissue International فإن ضمور العضلات هو فقدان قوة العضلات المرتبط بالعمر، وويعد عامل خطر رئيسي للعجز البدني في وقت لاحق من الحياة، ومن المرجح أن يسقط الأشخاص المصابون بضمور العضلات، ويحتاجون للذهاب إلى المستشفى، وإيداعهم في المؤسسات قبل الأوان والموت.

فقام الباحثون بتحليل بيانات 3205 من الأفراد ذو الصحة الجيدة الذين تتراوح أعمارهم بين 50 وما فوق والذين تمت متابعتهم لمدة أربع سنوات من خلال دراسة اللغة الإنجليزية الطولية للشيخوخة، وهي دراسة طويلة المدى متعددة الأتراب بدأت في عام 2002 وكان لها أكثر من 15 عامًا للمتابعة.

فمن المعروف أن فيتامين (د) يشارك في وظائف مختلفة للكائن الحي، وفي الواقع إنه هرمون وتشمل أدواره العديدة المساعدة في إصلاح العضلات وإطلاق الكالسيوم من أجل حركية تقلص العضلات، ولذلك كان من المتوقع أن يسبب تغيرات في العضلات من نوع ما، وهذا بالضبط ما أثبتته دراستنا، قال تياجو دا سيلفا ألكسندر، كاتب المقال الأخير، الكسندر هو أستاذ علم الشيخوخة في UFSCar.

أنسجة العظام والعضلات مترابطة ليس فقط ميكانيكيًا وجسديًا، ولكن أيضًا كيميائيًا حيويًا، وقال "اضطرابات الغدد الصماء مثل نقص فيتامين د أو قصوره يمكن أن تؤدي إلى فقدان كثافة المعادن في العظام وكذلك انخفاض في كتلة العضلات وقوتها ووظائفها".

كان الاستنتاج الرئيسي هو أن الأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين (د) ، الذي يُعرَّف على أنه أقل من 30 نانومول لكل لتر في الدم ، لديهم مخاطر أعلى بنسبة 70٪ للإصابة بضمور العضلات بنهاية فترة الدراسة التي تبلغ أربع سنوات مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين (د). ، يعرف بأنه أكثر من 50 نانومول / لتر.

النتائج أثبتت أن خطر ضعف العضلات يزداد بسبب نقص فيتامين (د) والقصور. وأضاف "استنتاج آخر يمكن استخلاصه من نتائج الدراسة هو أنه من المهم تناول فيتامين د إذا كان لديك نقص أو نقص في فيتامين د".