للحوامل.. إليك 5 نصائح يجب اتباعها فى موسم الشتاء

كتبت ميرفت رشاد



فيما يلي بعض النصائح حول موسم الشتاء للحوامل: 1. شرب الماء يميل فصل الشتاء إلى جعل الناس يتجنبون شرب الماء أو ينسون دون وعي منه ، وهو أمر سيء للأمهات الحوامل، يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء خلال الشتاء لأن الهواء جاف جدًا، لن تكون محاولة استبدال الماء بسوائل أخرى مفيدة، يجب أن تكون على دراية أيضًا بكمية المياه التي تحتاجها يوميًا، يمكن أن يسبب الجفاف المخاض المبكر بالإضافة إلى عدد من المشكلات الأخرى. تجد بعض النساء الحوامل أن أشهر الشتاء تكون أصعب قليلاً على الحمل، يصبحون أكثر عرضة للعدوى والسعال ونزلات البرد ، وبرودة الهواء تسبب آلامًا وأوجاعًا لأنه لا يُسمح لهم بتناول العديد من الأدوية في هذا الوقت، غالبًا ما يكون الشتاء أكثر متعة من الصيف بالنسبة لمعظم النساء ويساعد أيضًا على زيادة شهيتهن لبعض الأطعمة المغذية، وإليك أهم النصائح التي يجب عليكِ اتباعها إذا كنتِ بعد الحمل خلال أشهر الشتاء، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".يميل فصل الشتاء إلى جعل الناس يتجنبون شرب الماء أو ينسون دون وعي منه ، وهو أمر سيء للأمهات الحوامل، يحتاج الجسم إلى المزيد من الماء خلال الشتاء لأن الهواء جاف جدًا، لن تكون محاولة استبدال الماء بسوائل أخرى مفيدة، يجب أن تكون على دراية أيضًا بكمية المياه التي تحتاجها يوميًا، يمكن أن يسبب الجفاف المخاض المبكر بالإضافة إلى عدد من المشكلات الأخرى.



2. الحصول على لقاح ضد الأنفلونزا نظرًا لأن الحمل يضعف جهاز المناعة ، يُنصح بالتطعيم ضد الأنفلونزا، الأمهات الحوامل والأطفال الذين لم يولدوا بعد بأمان لتلقي لقاح الإنفلونزا، يمكنك حماية نفسك وطفلك من خلال الحصول على جرعة سريعة على شكل لقاح لمساعدتك على منع الصعوبات التي يمكن أن تسببها الأنفلونزا.



3. النشاط البدنى عندما يكون الجو باردًا حقًا بالخارج ، يصعب الذهاب في نزهة بسبب النسيم البارد، يصعب على النساء الحوامل، يمكنك الحفاظ على صحتك وأمانك من خلال القيام ببعض الأنشطة في الداخل. للبقاء بصحة جيدة ونشاطًا طوال أشهر الحمل ، يمكنك زيارة مسبح داخلي قريب أو الاشتراك في صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة اليوجا أو غيرها من التدريبات في المنزل نفسه.



4. ترطيب البشرة قد يتم التخلص من الزيوت الطبيعية لبشرتك وترطيبها بفعل هواء الشتاء القاسي، سوف يتمدد الجلد مع نمو بطنك ، وقد يكون الجلد الجاف غير مريح للتمدد، سيؤدي أيضًا إلى ظهور علامات تمدد إضافية، للحفاظ على رطوبة بشرتك ، يُنصح بتطبيق الكريمات والمستحضرات والزيوت المهدئة بشكل متكرر.

5. تغطية الرأس حتى أخمص القدمينظ على قدميك محمية جيدًا ودافئة ومغطاة لتجنب ذلك، قد يساعد الاستحمام بالماء الساخن على تخفيف الألم وعدم الراحة إذا كنت تعاني بالفعل من تورم الأصابع.