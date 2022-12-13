ما هى الأطعمة المهمة فى فصل الشتاء لحمايتك من نزلات البرد

كتبت فاطمة ياسر

خلال فصل الشتاء، يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، وأيضًا الأنفلونزا ، والسبب هو تغيرات الطقس التي تظهر علي الشخص، والتي تتسبب في الإصابة.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، أنه يجب التعرف علي أفضل وأهم النصائح غذائية لفصل الشتاء، والهدف منها الحماية وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.



وأكد التقرير، أنه من أبرز الأخطاء لتي يرتكتبها اكثيرون هي تناول الأطعمة الغنية بالدهون، والهدف الشعور بالدفي، بالفعل أنت تشعر بالدفيء، ولكنك لم تشعر بمناعة قوية تحميك من الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

وأوضح التقرير، أن الجسم خلال فصل الشتاء يحتاج إلي بعض أنواع الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الشخص، وتقليل فرص إصابته بنزلات البرد.



وقدم التقرير أبرز وأهم الحيل الغذائية الخاصة بفصل الشتاء، وهي:



-الإكثار من شرب الماء، فتناولها يعمل علي ترطيب الجسم وتقليل فرص الإصابة أو التعرض لنقص العناصر الغذائية.



-تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون وغيرها، يعد من الحيل الجيدة والسبب يرجع لأنها مصدر أساسي للحصول على أحماض أوميجا 3 التي تعزز منظومة المناعة وتقوي جدران الأوعية الدموية ، وتحمي الجهاز التنفسي من الالتهابات.



-المكسرات كعين الجمل، وبذور الكتان والفاصوليا والشيا، جميعها أطعمة غنية بالأوميجا3 ومهمة لتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الشتاء.



- تناول الخضروات مثل الجزر والبطاطس التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين А وغنية بالكربوهيدرات.



-تناول الفواكه وخاصة الحمضيات كالبرتقال واليوسفي، الذي له تأثير إيجابي في الحفاظ علي صحة الجلد، كما أن الحمضيات غنية بالألياف والفلافونويد وفيتامنات A و C، التي تضمن سلامة الظهارة وتحافظ على صحة الجلد.



-تناول الشوربة في الشتاء، الذي يساعد على تدفئة الجسم بالإضافة إلى فائدته الغذائية لصحة الجسم.