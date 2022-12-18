كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان.. وطوكيو تحتج رسميا

من جانبه، رصد جيش كوريا الجنوبية إطلاق الصاروخين الباليستيين الكوريين الشماليين من منطقة "تونجتشانجري" الشمالية الغربية في حين قدمت الحكومة اليابانية ، احتجاجا رسميا إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاقها للصاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان في وقت سابق من اليوم، ما يثير حالة من التوترات في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية ، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخين في اتجاه بحر الشرق، فيما أعلن حرس السواحل الياباني سقوط صاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان .. موضحة أن الصاروخين أطلقا بفارق 50 دقيقة، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى حول نوع الأسلحة التي أطلقتها كوريا الشمالية بالضبط ومدى تحليقها.

وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن جيش كوريا الجنوبية عزز وضع المراقبة ويحافظ على وضع الاستعداد بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو قوله للصحفيين إن اليابان قدمت احتجاجا رسميا إلى بيونج يانج عبر سفارتها في الصين.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن المقذوفتين حلقتا مسافة 500 كيلومتر ووصلت إلى ارتفاع أقصاه 550 كيلومترا قبل أن تسقط كلاهما خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار للطائرات أو السفن.

وأكدت السلطات اليابانية والكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان اليوم الأحد، وذلك بعد أيام من إعلان طوكيو أنها ستمتلك القدرة على ضرب قواعد العدو، مما يمثل تحولًا جذريًا في سياستها الأمنية بعد الحرب.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الجمعة الماضية أنها اختبرت بنجاح إطلاق "محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع" بقوة دفع 140 طنًا، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يمكن إطلاقه في وقت إعداد أقصر.

وفي الشهر الماضي، أجرت بيونج يانج تجارب على إطلاق قذيفة من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مما دفع اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية لكبح برامج أسلحتها.

ويأتي الإطلاق بعد شهر فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعتقد أنه قادر على الوصول إلى القارة الأمريكية بأكملها.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 صاروخا باليستيا هذا العام، مسجلة بذلك رقما قياسيا غير مسبوق.