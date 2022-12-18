فرص عمل فى محافظة قنا.. طريقة التقديم والفرص المتاحة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل فى عدة تخصصات بعدد من الشركات الخاصة بمحافظة قنا، بمزايا تشمل توفير إقامة ومواصلات فى بعض المهن.

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أنه على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.