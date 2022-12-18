صحة الإسكندرية: تطعيم 716 ألف طفل ضد شلل الأطفال خلال الحملة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،أن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، والتى استمرت لخمسة أيام ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال،نجحت فى تطعيم حوالى 716 ألف طفل ممن تتراوح أعمارهم بين يوم وخمس سنوات من المتواجدين بالإسكندرية من المصريين والعرب والأجانب، بمتوسط نسبة تغطية 96% من المستهدف

وكان أكثر عدد من الأطفال المتطعمين بنطاق منطقة المنتزه الطبية (247 ألف طفل)، يليها منطقة شرق الطبية (111 ألف طفل) ثم منطقة العامرية الطبية (100 ألف طفل)

ومن حيث نسب التغطية جاءت منطقة العامرية الطبية فى المركز الأول بين المناطق التابعة للمديرية حيث حققت 103% من المستهدف يليها منطقة المنتزه الطبية التى حققت 102% من المستهدف، ثم منطقة وسط الطبية بنسبة تغطية 100% من المستهدف

شارك فى الحملة 2141 فريق طبى تضم ما يزيد عن 5 الاف فرد مدرب، بالإضافة إلى فرق الإشراف بالمديرية والمناطق الطبية وفرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة فى مصر عام 2004.