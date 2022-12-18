اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى..لا صحة لتمويل المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية من موازنة الدولة

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:30 م
خليك واعى..لا صحة لتمويل المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية من موازنة الدولة لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية من الموازنة العامة

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.
 
لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية من الموازنة العامة
لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية من الموازنة العامة
 
أكدت أنه لا صحة لتمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة، مُشددةً على أن المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، مُؤكدةً على أن كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة بشكل كامل وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء والتشغيل لمختلف المشروعات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
 

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