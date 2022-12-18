تصديرى الصناعات الطبية يستهدف 30% نموا فى الصادرات خلال 2023

كتب إسلام سعيد

قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية الدكتور ماجد جورج إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام المقبل 2023 بنسبة 30% مضيفاً أن قطاع الصناعات الطبية في مصر استطاع في 2020 الحفاظ على مستوى صادراتها التى حققها في 2019 بالرغم من جائحة كورونا والتى أثرت على تجارة العالم، مشيرا إلى أن صادرات القطاع استطاعت خلال ال10 شهور الأولى من 2022 تحقيق ارتفاعا بنحو 46% مقارنة بنفس الفترة من 2021.

وأشار إلى أن تحقق مستهدف الدولة لتحقيق صادرات تصل الى 100 مليار دولار يتطلب زيادة المعدل الحالي بنحو 200%، وهو ما يتطلب تنفيذ خطط واستراتيجيات مبتكرة "خارج الصندوق" تتضمن التركيز على الأسواق غير مشبعة والتى ترتفع فيها معدلات الاستهلاك ولا يكفى الإنتاج المحلي لتلبية كافة احتياجات السوق كالأسواق الإفريقية التى يزيد فيها حجم معدلات النمو بشكل أكبر مقارنة بأسواق أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف جورج أنه بالرغم من الفرص الواعدة بالسوق الافريقي إلى أنه يعاني من مشاكل منها عدم توافر بنوك التى تعطي تسهيلات ائتمانية للمستوردين فضلاً عن طول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد، لافتا إلى أن المجلس في اطار استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق الافريقي بدأ في إنشاء 6 مراكز لوجستية في عدد من دول أفريقيا (كينيا-المغرب -موريشيوس- نيجيريا -وزامبيا -الجزائر من إجمالي 12 مركزا لوجستيا مستهدفا ،وجاري حاليا تحديد أماكن 6 الباقيين .

وأكد جورج أن توفير البضاعة الحاضرة المتنوعة للمنتجات المصرية هو السبيل الوحيد لزيادة الصادرات للسوق الأفريقي منوها بأن المجلس قد تقدم بمقترح لوزارة التجارة والصناعة لدعم المراكز اللوجستية على غرار الدعم المقدم للشركات المشاركة في المعارض الخارجية،بحيث يتم تعيين مندوب محلي بالمركز اللوجستي يقوم بالتواصل مع تجار الجملة الأمر الذى يحقق فاعلية أكبر في عقد الصفقات.