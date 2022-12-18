بابا الفاتيكان: النزاع في أوكرانيا "حرب عالمية" لن تنتهى قريبا

كتب- وكالات

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية نشرتها اليوم، عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا هو "حرب عالمية"، ولن تنتهي في المستقبل القريب.

وأضاف البابا: "قريبا سيرسل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلينا أحد مستشاريه الدينيين، وذلك للمرة الثالثة".

وذكر الحبر الأعظم، أنه على تواصل ويستقبل ممثلي أوكرانيا، ويقدم المساعدة. وأضاف البابا فرنسيس: "لا أرى نهاية [للنزاع] على المدى القصير لأن ما يجري هو حرب عالمية".

ووفقا له، "هناك بالفعل عدة أياد متورطة في هذه الحرب، وهناك العديد من المصالح المتشابكة فيها".