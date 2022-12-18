بابا الفاتيكان: النزاع في أوكرانيا "حرب عالمية" لن تنتهى قريبا

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في مقابلة مع صحيفة ABC الإسبانية نشرتها اليوم، عن اعتقاده بأن النزاع في أوكرانيا هو "حرب عالمية"، ولن تنتهي في المستقبل القريب.
وأضاف البابا: "قريبا سيرسل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إلينا أحد مستشاريه الدينيين، وذلك للمرة الثالثة".
وذكر الحبر الأعظم، أنه على تواصل ويستقبل ممثلي أوكرانيا، ويقدم المساعدة. وأضاف البابا فرنسيس: "لا أرى نهاية [للنزاع] على المدى القصير لأن ما يجري هو حرب عالمية".
ووفقا له، "هناك بالفعل عدة أياد متورطة في هذه الحرب، وهناك العديد من المصالح المتشابكة فيها".
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