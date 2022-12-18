المطران جورج شيحان يفتتح مغارة بيت لحم بكنيسة القديسة تريزيا المارونية بالإسكندرية

كتب محمد الأحمدى

افتتح المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، مغارة بيت لحم، وذلك بكنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونية، بالإسكندرية.

حضر الاحتفال الأب شربل المعوشي، الراعى المساعد بالكنيسة، الذي أعرب عن سعادته الكبيرة، للمجهودات المبذولة من قبل أطفال، وشباب الرعية، لاستقبال أفراح الميلاد.

وجاء ذلك استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، واستقبال العام الجديد، كما قدم أطفال الكنيسة خلال الاحتفال عرضًا مسرحيّا بعنوان "من هو بابا نويل؟".