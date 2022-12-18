التشيك: لن يتم إبدال منصب سفيرنا بموسكو بالقائم بأعمال

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قالت التشيك إن سفيرها لدى العاصمة الروسية موسكو فيتيزلاف بيفونكا سيظل في منصبه، ولا توجد خطط في الوقت الحالي لإبدال منصب السفير بمنصب القائم بأعمال.



وأوضح وزير الشئون الخارجية التشيكي يان ليبافسكي - في تصريحات إعلامية نقلها راديو "براغ الدولي" اليوم /الأحد/ - إن جيري سيستيكتش سيشغل منصب نائب السفير في السفارة التشيكية في موسكو.



وكان موقع إخباري قد أفاد خلال الشهر الماضي بأنه سيتم إبدال السفير بيفونكا بـ "سيستيكتش"، لكنه سيحصل على مسمى وظيفي القائم بأعمل وليس السفير.