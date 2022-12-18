التحفظ على 22 طن مواد مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الجبن بمصنع بالعاشر من رمضان

الشرقية- فريق محافظات

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 22 طن مواد مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع الجبن داخل أحد المصانع بالعاشر من رمضان ، بحملة مكبرة ضمن خطة بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية .

فقامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة و مفتشي الإدارة بالمرور على كافة الأنشطة التجارية وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :

تحرير المحضر رقم 12048 لسنة 2022 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات بالمصنع مجهوله المصدر وتم التحفظ على 22 طن مواد تستخدم في تصنيع الجبن وتم عرض المحضر على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الحملة بتحرير3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.



التحفظ على 22 طن مواد مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الجبن بمصنع بالعاشر



التحفظ على 22 طن مواد مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الجبن بمصنع بالعاشر