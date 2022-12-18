اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:43 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بـ"زراعى البحيرة"

الأحد، 18 ديسمبر 2022 01:21 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بـ"زراعى البحيرة" إسعاف - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب منذ قليل 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بحادث إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص  بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم  إثر وقوع  حادث إنقلاب سيارة  ملاكى بطريق القاهرة-  الإسكندرية  الزراعى بدائرة مركز أبو حمص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بمدينة أبو حمص لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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