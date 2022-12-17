اليوم السابع
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9 مستندات مطلوبة من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها

السبت، 17 ديسمبر 2022 04:00 ص
9 مستندات مطلوبة من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتب هانى الحوتى

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تتقدم الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية، إلى الأمانة الفنية للوحدة بمقر الهيئة العامة للاستثمار بطلب استخراج الرخصة الذهبية على النموذج المخصص لذلك، مرفقًا به نسختين رسميتين من المستندات التالية:
 
1- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها (في حالة تم الانتهاء من تأسيسها).
 
2- مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة (في حالة تم الانتهاء من تأسيسها).
 
3- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة (في حالة تم الانتهاء من تأسيسها).
 
4- دراسة الجدوى المبدئية للمشروع، والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
 
5- تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
 
6- البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
 
7- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة-مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق-مياه-صرف صحي-كهرباء-اتصالات-معالجة المخلفات).
 
8- إقرار من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة-مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
 
9- أية مستندات أخرى ترى الوحدة أهمية تقديمها.
 
وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الرخصة الذهبية

شركات

هيئة الاستثمار

اخبار الاقتصاد



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