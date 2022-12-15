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رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار

الخميس، 15 ديسمبر 2022 01:16 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين حسام هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين حسام أحمد هيبة، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلفا للمستشار / محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.
 
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للمستشار محمد عبد الوهاب، على جهوده التي بذلها خلال فترة رئاسته للهيئة، والتي ساهمت في إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات على المستويين المحلي والأجنبي، في ظل هذه الفترة الحرجة التي تشهد العديد من تداعيات أزمات عالمية متلاحقة.
 
تجدر الإشارة إلى أن حسام أحمد هيبة، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار.

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محمد عبد الوهاب

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اليوم السابع بلس



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