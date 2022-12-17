5000 سائح عالقون فى البيرو بسبب الأزمة السياسية والطوارئ

كتب محمد جمال

رفض البرلمان البيروفى، الذي فقد ثقة الرأى العام إلى حد كبير، تنظيم انتخابات عامة مبكرة فى البلاد التي تشهد أزمة سياسية خطرة وتظاهرات تقمع بقسوة ما أدى إلى سقوط 18 قتيلاً بينما ما زال 5000 سائح عالقين فى منطقة ماتشو بيتشو، بحسب العربية.

ويضع فشل مشروع القانون الذي قدمه حزب كان معارضاً للرئيس المخلوع بيدرو كاستيو، الرئيسة الجديدة دينا بولوارتي في موقف صعب وقد يؤدي إلى إغضاب المتظاهرين الذين أدرجوا بين مطالبهم أمرين هما تنظيم انتخابات عامة فورية وحل البرلمان.

هذا وتتواصل التظاهرات المطالبة بالإفراج عن كاستيو وباستقالة بولوارتي لا سيما في أريكويبا (جنوب) وهوانكايو (وسط) وكوسكو (جنوب شرق) ، وأياكوتشو (جنوب) وبونو (الحدود البوليفية).

وبلغ عدد القتلى حتى الآن 18 حسب وزارة الصحة. وسقط عدد من الضحايا برصاص الشرطة والجيش. كذلك أوقف 147 شخصاً، حسب منظمة حقوقية غير حكومية.

وفي السابع من ديسمبر، أمر الرئيس اليساري الراديكالي بيدرو كاستيو (53 عاماً) بحل البرلمان الذي صوت بعد فترة وجيزة وبغالبية كبيرة على إقالته بسبب "العجز الأخلاقي".

وقد أوقف كاستيو أثناء محاولته اللجوء إلى السفارة المكسيكية. وأعلنت الحكومة التي واجهت وضعاً يفوق قدراتها حالة الطوارئ، الأربعاء، في جميع أنحاء الأراضي مما يسمح بتدخل الجيش.