5 أنواع من الشاي لإنقاص الوزن بسرعة.. منها الشاى الأسود

كتبت إيناس البنا

ارتبط شرب الشاي بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك حماية الخلايا من التلف وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حتى أن بعض الدراسات وجدت أن الشاي قد يعزز فقدان الوزن ويساعد في محاربة دهون البطن، تم العثور على أنواع معينة لتكون أكثر فعالية من غيرها في تحقيق ذلك.

فيما يلي 5 من أفضل أنواع الشاي لزيادة فقدان الوزن وتقليل الدهون في الجسم حسب موقع " health"

1. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من أشهر أنواع الشاي، ويرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، هو أيضًا أحد أكثر أنواع الشاي فعالية لفقدان الوزن، وهناك أدلة قوية تربط الشاي الأخضر بانخفاض كل من الوزن ودهون الجسم.

في إحدى الدراسات التي أجريت عام 2008، اتبع 60 شخصًا يعانون من السمنة نظامًا غذائيًا موحدًا لمدة 12 أسبوعًا أثناء شرب الشاي الأخضر أو دواء وهمي بانتظام.

على مدار الدراسة ، فقد أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر. (3.3 كجم) من وزنهم أكثر من مجموعة الدواء الوهمي

وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين تناولوا مستخلص الشاي الأخضر لمدة 12 أسبوعًا عانوا من انخفاض كبير في وزن الجسم ودهون الجسم ومحيط الخصر ، مقارنة بمجموعة تحكم

2. الشاي الأسود الصيني

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن شاي الأسود الصيني قد يخفض نسبة السكر في الدم والدهون الثلاثية في الدم، وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر أن شاي قد يكون قادرًا على المساعدة في تعزيز فقدان الوزن

3. الشاي الأسود

الشاي الأسود غني بالفلافونات وقد ارتبط بانخفاض الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر، والأكسدة هي تفاعل كيميائي يحدث عندما تتعرض أوراق الشاي للهواء، مما يؤدي إلى اللون البني الذي يسبب اللون الغامق المميز للشاي الأسود

هناك العديد من أنواع ومزيج الشاي الأسود المختلفة المتاحة، بما في ذلك الأنواع الشعبية، ووجدت العديد من الدراسات أن الشاي الأسود يمكن أن يكون فعالاً عندما يتعلق الأمر بالتحكم في الوزن.

4. الشاي الأبيض

يبرز الشاي الأبيض من بين أنواع الشاي الأخرى لأنه تتم معالجته وحصاده بشكل طفيف بينما لا يزال نبات الشاي صغيرًا، الشاي الأبيض له نكهة مميزة مختلفة تمامًا عن أنواع الشاي الأخرى. طعمها رقيق وحساس وحلوة بعض الشيء.

تمت دراسة فوائد الشاي الأبيض جيدًا ، وتتراوح من تحسين صحة الفم إلى قتل الخلايا السرطانية في بعض الدراسات المعملية

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث ، يمكن أن يساعد الشاي الأبيض أيضًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والدهون في الجسم.

تشير الدراسات إلى أن الشاي الأبيض والشاي الأخضر يحتويان على كميات مماثلة من بمضادات الاكسدة ، والتي قد تساعد في تعزيز فقدان الوزن

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن مستخلص الشاي الأبيض قد يزيد من فقدان الدهون، ومع ذلك، لا يوجد الكثير من الأبحاث على البشر حاليًا ، وهناك حاجة إلى المزيد.

5. شاي الأعشاب

شاي الأعشاب يتضمن ضخ الأعشاب والتوابل والفواكه في الماء الساخن، وهي تختلف عن أنواع الشاي التقليدية لأنها لا تحتوي عادةً على مادة الكافيين ولا تُصنع من أوراق نبات الكاميليا الصينية، تشمل أصناف شاي الأعشاب الشعبية شاي الرويبوس وشاي الزنجبيل وشاي ثمر الورد وشاي الكركديه.

على الرغم من أن مكونات وتركيبات شاي الأعشاب يمكن أن تختلف بشكل كبير، فقد وجدت بعض الدراسات أن شاي الأعشاب قد يساعد في إنقاص الوزن وفقدان الدهون.

إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، يمكن أن يساعدك فنجان أو كوبان من الشاي يوميًا على زيادة فقدان الوزن ومنع دهون البطن الضارة.