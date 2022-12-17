اليوم السابع
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وزير الصحة يتفقد سير امتحان تخصص "الإرواء القلبى" للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية

السبت، 17 ديسمبر 2022 01:56 م
وزير الصحة يتفقد سير امتحان تخصص "الإرواء القلبى" للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية وزير الصحة خلال الجولة
كتب وليد عبد السلام

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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، سير العمل بامتحان تخصص «الإرواء القلبي» للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية في تخصص دور ديسمبر 2022، والتي تعقد على مدار يومين.
 
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،  أن الوزير التقى الممتحنين بتخصص «الإرواء القلبي» بإجمالي 25 متدربًا، حيث حرص الوزير على التحدث مع المتدربين، بعد انتهاء فترة تدريبهم، والتي استمرت لمدة عامين في هذا التخصص.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير التقى بالمجلس العلمي لتخصص «الإرواء القلبي» بالزمالة المصرية، والأساتذة الممتحنين، واطلع الوزير على آليات عقد الامتحان، وأسس تقييم الأطباء الممتحنين.
 
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية والمجلس العلمي، إجراءات اعتماد تخصص زمالة «الإرواء القلبي» من الكلية الملكية البريطانية، مؤكدًا أهمية هذا التخصص النادر والهام، خاصة مع التطورات التي وصلت إليها العمليات الجراحية.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية، أن أخصائي الإرواء، يعمل تحت إشراف استشاري أو رئيس قسم الإرواء القلبي، وبالتنسيق مع استشاري التخدير والجراحة، أثناء جراحة القلب أو الجراحات الأخرى التي تستدعي إعطاء التروية القلبية للمريض، مثل إعطاء مريض تروية قلبية وعائية رئوية اصطناعية عن طريق جهاز القلب والرئة الصناعية، واختيار وتركيب وتشغيل وإدارة جهاز القلب والرئة الصناعية، وكذلك الأجهزة المساندة لعضلة القلب. 
 
وأضاف الدكتور حسام حسني، أن برنامج زمالة الإرواء القلبي بدأت عام 2012، وتخرج منه حتى الآن 92 متدربًا، حيث يلتحق بالبرنامج الحاصلون على بكالوريوس الطب والجراحة، والحاصلين على بكالوريوس التمريض، بعد اجتيازهم فترة التكليف.
 
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الصحة

الزمالة المصرية

الارواء القلبى

وزارة الصحه



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