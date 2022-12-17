اليوم السابع
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الصحة: مرض السدة الرئوية المزمن ثالث سبب للوفيات فى العالم

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:57 م
الصحة: مرض السدة الرئوية المزمن ثالث سبب للوفيات فى العالم مرض السدة الرئوية المزمن
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين هو السبب الرئيسي للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، وطالبت الوزارة بالتوقف تماما عن التدخين .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية .
 
وأضافت أن مرض السدة الرئوى المزمن هو ثالث سبب للوفاه بالعالم وأكثر من 90% من الوفيات تكون للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 70 عاما . 
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان أن المرض يؤثر على 329 مليون نسمة او ما يقرب من 5 % من اجمالى عدد السكان.
 
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