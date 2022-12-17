اليوم السابع
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ننشر مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفنى بالقليوبية

السبت، 17 ديسمبر 2022 10:59 ص
ننشر مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفنى بالقليوبية سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2022 / 2023، بمدارس التعليم الفني بنوعياتها "صناعي _ زراعي _ تجاري _ فندقي _ مزدوج".

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات المدارس الثانوية الصناعية، الأحد 25 ديسمبر الجاري، بامتحان التدريبات العملية والمعملية "مهني ونظام ال 3 سنوات، ونظام ال5 سنوات"، وكذلك الامتحان التحريري لتخصصات أعداد مهني، يوم 2 يناير المقبل، والامتحان التحريري لنظام الثالث والخمس سنوات الثلاثاء 10 يناير المقبل.
 
كما تبدأ امتحانات مدارس التعليم المزدوج، بمادة امتحان التدريبات العملية والمعملية الإثنين الموافق 2 يناير المقبل، وكذلك الامتحان التحريري لمدارس التعليم المزدوج "صناعي - زراعي - فني إداري"، يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير المقبل.
 
كما تشهد المدارس الثانوية الزراعية، إنطلاق الامتحان التحريري للمهني وفصول الخدمات الأحد 1 يناير المقبل، وكذلك امتحان الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية امتحان مادة التحريري للصف الأول والثاني بجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 12 يناير المقبل.
 
أما المدارس التجارية والفندقية، فتشهد انطلاق الامتحانات التحريرية الثلاثاء الموافق 3 يناير المقبل.
 
واستطردت المديرية، أنه تتم الامتحانات العملية والمعملية بمدارس التعليم الزراعى ومدارس التعليم التجارى والفندقى وفق الجداول المعلنة بكل مدرسة على حدة وبالتنسيق مع جهاز التوجيه الفنى المختص وفى ضوء الكثافات الطلابية بكل مدرسة.
 
أما المدارس ذات الكثافات العالية يجوز لها عمل جدول خاص واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها وارسال الإدارة النوعية المختصة بالمديرية على ألا يتم عقد امتحانات تحريرية قبل يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري.
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالقليوبية
امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالقليوبية
 

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