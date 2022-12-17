فتح باب التقدم للراغبين فى الترشح مسئولى أنشطة بالمدرسة اليابانية بكفر الشيخ

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في الإعلان الشروط ألا يزيد السن عن 50 عاما في 2023./1/1، والتفرغ ليومين أسبوعيا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، وأن يكون محل الإقامة بالقرب من نطاق المدارس المصرية اليابانية بالمديرية، والاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية على مستوى الجمهورية، وأن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالى تربوي، وأن يتمتع بحسن السيرة وحسن المظهر، وأن يكون للمرشح خبرة بمجال التدريب وخبرة بالتدريس لاتقل عن خمس سنوات، وألا يخل المرشحين بأداء مهام عملهم الأساسي بالإدارات والمديريات التعليمية.