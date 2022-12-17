اليوم السابع
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ضبط المتهمة بالشروع في قتل زوجها بسبب خلافات عائلية بالقاهرة

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:24 م
ضبط المتهمة بالشروع في قتل زوجها بسبب خلافات عائلية بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر.
 
 بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب ، وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما لقيام المُصاب بالاستيلاء على مبلغ مالى خاص بزوجته دون علمها ، تطورت لمشاجرة قامت على أثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قوة أمنية

قسم شرطة روض الفرج

الشروع في قتل

أمن القاهرة

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