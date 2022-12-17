ضبط المتهمة بالشروع في قتل زوجها بسبب خلافات عائلية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب ، وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما لقيام المُصاب بالاستيلاء على مبلغ مالى خاص بزوجته دون علمها ، تطورت لمشاجرة قامت على أثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.