زى النهارده.. الجنايات تقضي بالسجن من 3 لـ5 سنوات للمتهمين بـ"أحداث عنف المعادى"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 7 سنوات، يوم 17 ديسمبر 2015، سطرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بأحداث عنف المعادى، بعد حكم السجن 3 سنوات لـ3 متهمين حضوريا، والسجن 5 سنوات لمتهمين

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، من بينها، القتل والشروع في قتل أفراد شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة على نحوٍ يؤدي إلى تكدير السلم العام.



عقوبة التحريض على التظاهر: ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.