حميات المنصورة تستقبل 5 أطفال بعد إصابتهم بعقر كلب ضال في منية النصر

الدقهلية - محمد الحبشى

تمكن عدد من الأهالي من قتل كلب أثار الرعب في القرية، وذلك بعد إصابة 5 أطفال جراء عقرهم من كلب ضال، بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم لمستشفى حميات المنصورة، وقتل الكلب بواسطة الأهالي.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول 5 اطفال مصابين نتيجه عقر من كلب ضال، وتحويلهم لمستشفي حميات المنصورة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كلا من رهف مغاوري محروس 10 سنوات، ومحمد أحمد ربيع القطب 8 سنوات، وهاله أحمد مصطفى 10 سنوات، وحنان ناحح محفوظ 11 سنة، مقيمين بقرية برمبال الجديدة، ورمضان ابراهيم رمضان 15 سنة، مقيم بناحية قرية الجنينة.

وتمكن الأهالي من قتل الكلب الضال، ونقل الأطفال للمستشفى وتحويلهم لمستشفى حميات المنصورة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.