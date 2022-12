حقيقة انتشار أنفلونزا الإبل فى كأس العالم وما هى أعراضها مع عودة الجماهير من المونديال؟

كتبت فاطمة خليل



بعد انتشار شائعات بإصابة لاعبى فرنسا في كأس العالم بفيروس غامض ذكرت بعض التقارير أنه فيروس أنفلونزا الإبل ، جاءت تحذيرات بضرورة البحث عن علامات الإصابة بأنفلونزا الإبل، والمعروفة باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) بعد عودة مشجعي كرة القدم من كأس العالم، في هذا التقرير نتعرف على أنفلونزا الإبل وأعراضها، بحسب موقعى " football.london" و تايمز أوف إنديا".

ويقترب مرض أنفلونزا الإبل من فيروس كورونا، حيث تتشابه الأعراض إلى حد كبير.



وتم التعرف على المرض ، الذي يمكن أن يلتقطه البشر من الإبل وينتقل من شخص لآخر عن طريق الرذاذ ، لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012.



وحذرت وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) الأطباء كم هذا الفيروس مؤخراً، ووفقًا لصحيفة The Sun ، أرسلت UKHSA مذكرة إحاطة قالت: "يجب على الأطباء وفرق الصحة العامة أن يكونوا متيقظين على وجه التحديد لإمكانية الإصابة بفيروس "ميرس" في المسافرين العائدين من كأس العالم.



وأضافت "خطر الإصابة بالعدوى بالنسبة لسكان المملكة المتحدة منخفض للغاية ولكنه قد يكون أعلى لدى أولئك الذين يتعرضون لعوامل خطر محددة داخل المنطقة - مثل الجمال. يجب أن ينتبه الأطباء وفرق الصحة العامة على وجه التحديد لإمكانية الإصابة بفيروس ميرس في المسافرين العائدين من كأس العالم".



مع الإبلاغ عن 2600 حالة بين أبريل 2012 وأكتوبر 2022 في 12 دولة من شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ، حذر الخبراء من سهولة انتقال المرض من شخص لآخر.



وذكرت تقارير أن أنفلونزا الإبل أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) هي الخطر الجديد لمشجعي كأس العالم.



وألقت دراسة نُشرت في مجلة New Microbes and New Infections الضوء على هذا الأمر ونُشر البحث بعنوان "مخاطر العدوى المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر". ما هي أعراض انفلونزا الإبل؟ وفقًا لموقع هيئة الصحة البريطانية NHS ، تشمل الأعراض ما يلي:

حُمى

سعال

صعوبة في التنفس

الإسهال والقيء

تقول NHS أنه يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كانت لديك أعراض وتعتقد أنك قد أصبت بالعدوى - أو كنت على اتصال بشخص مصاب بعدوى مؤكدة.