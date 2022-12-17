جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتعليمات النقديه الساريه وقانون مكافحه غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنه ٢٠٠٢ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٢ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط مصر للطيران اشتبه عبداللطيف الحسيني مأمور الجمرك في راكب لبناني الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء أوبضائع يريد الإفصاح عنها لرجال الجمارك أجاب بالنفي .

وتم تمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هاني نادي وأحمد الحميلي مدير إدارة الفحص فتبين وجود كثافات معتمة تشبه أوراق النقد .

وبعرض الأمر على مدحت رجب مدير الجمرك قام بتكليف محمد عبدالموجود ويوسف محمود الشحات مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا بحضور مصطفي عبدالحميد مدير الشئون القانونية ومحمد موسي شقران مدير إدارة الأمن الجمركي فتبين وجود ١٣٠ ألف جنيه مصري داخل حقائبه وألفى جنيه بالتفتيش الذاتي بإجمالي ١٣٢ ألف جنيه.

وقام بالعد والتحريز محمد رمضان مأمور الجمرك و محمد مكاوي مأمور الجمرك و محمد ابو المعاطي مأمور الجمرك وسلامه محمد بالأمن الجمركي.

قرر الدكتور أحمد حسين مدير عام الجمارك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨ لسنه ٢٠٢٢ بعد العرض على سلمى سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمطارات واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .